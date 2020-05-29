Названы условия тестировании новорожденных на коронавирус

Исследование на наличие новой коронавирусной инфекции обязательно проводится только новорожденным, у чьих матерей было подтверждено заражение, уточнила пресс-служба Минздрава.

Ранее СМИ со ссылкой на методические рекомендации министерства по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе сообщили, что тестировать на коронавирус нужно всех новорожденных.

«Обязательному тестированию на коронавирус подлежат только новорожденные, родившиеся от матерей с COVID-19» — уточнили ТАСС в Минздраве

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Материал для ПЦР-теста у таких младенцев необходимо брать в первые часы жизни. Если ребенок родился у матери с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией, повторный тест следует сделать на третьи сутки жизни, а если у него уже выявлена инфекция, — на третьи сутки после поступления в больницу, следует из документа.

Тем же, кто контактировал с заразившимися (или лицами с подозрением на заражение), второй тест Минздрав рекомендует делать на первые и третьи-четвертые сутки после установления такого контакта.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения, профессор Лейла Адамян сообщила, что в России насчитывается более 2 тысяч беременных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, только более 800 человек из них — в Москве.