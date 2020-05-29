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РЖД вернули в поездах обычную рассадку без дистанции

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД с пятницы, 29 мая вернули обычную рассадку пассажиров в поездах дальнего следования — без дистанции, введенной в апреле из-за ситуации с распространением коронавируса.

Компания поясняла, что рассадка в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения — это временная мера, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Схема с дистанцией действовала до 29 мая. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что на рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа билетов на все места. Там поясняли, что компания следует временным рекомендациям по профилактическим мерам, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором.

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Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях, опубликованных в конце мая, для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров.

Документ предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра не менее четырех раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств.

Тема: Распространение коронавируса
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