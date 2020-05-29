Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова родила седьмого ребенка. На свет появился мальчик, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», — написала Кузнецова на своей официальной странице в Instagram.

Кузнецова родилась в Пензе в 1982 году, в 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «педагог-психолог». В 2015 году она стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин назначил ее уполномоченным по правам ребенка.

Ее муж — священник Русской православной церкви (РПЦ) Алексей Кузнецов.