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Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова родила седьмого ребенка. На свет появился мальчик, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», — написала Кузнецова на своей официальной странице в Instagram.

Кузнецова родилась в Пензе в 1982 году, в 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «педагог-психолог». В 2015 году она стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин назначил ее уполномоченным по правам ребенка.

Ее муж — священник Русской православной церкви (РПЦ) Алексей Кузнецов.

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