Норвежская пара нашла могилу викинга под своей спальней

Жительница Норвегии из пригорода Буде Марианн Кристиансен и ее сожитель во время ремонта своего дома под полом спальни нашли могилу эпохи викингов.

#Наука Тувинские сенсации, или Исчезающая история скифов и хунну

Дом уже несколько поколений принадлежит одной семье. Находка была сделана, когда пара разобрала пол под спальней, чтобы утеплить его. Под половицами они нашли насыпь камней, в ходе разборки которой обнаружили стеклянную бусину и железный топор, приводят «Известия» сообщение администрации округа Нурланд.

После этого они связались с департаментом администрацией округа, отвечающим за культурное наследие страны. Специалисты считают, что захоронение относится к X веку. Сейчас на месте ведутся раскопки.

По словам археолога Йорна Эрика Хенриксена, во время раскопок была обнаружена железная стрела, что указывает на то, что открытие является именно могилой, скорее всего, поздней эпохи викингов. Хенриксен занимается раскопками 30 лет, но «нечто подобное» было впервые обнаружено под жилым домом.