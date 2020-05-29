НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Норвежская пара нашла могилу викинга под своей спальней

Источник:
«Известия»
334 0
Фото: © Nordland County Council

Жительница Норвегии из пригорода Буде Марианн Кристиансен и ее сожитель во время ремонта своего дома под полом спальни нашли могилу эпохи викингов.

#Наука
Тувинские сенсации, или Исчезающая история скифов и хунну

Дом уже несколько поколений принадлежит одной семье. Находка была сделана, когда пара разобрала пол под спальней, чтобы утеплить его. Под половицами они нашли насыпь камней, в ходе разборки которой обнаружили стеклянную бусину и железный топор, приводят «Известия» сообщение администрации округа Нурланд.

После этого они связались с департаментом администрацией округа, отвечающим за культурное наследие страны. Специалисты считают, что захоронение относится к X веку. Сейчас на месте ведутся раскопки.

По словам археолога Йорна Эрика Хенриксена, во время раскопок была обнаружена железная стрела, что указывает на то, что открытие является именно могилой, скорее всего, поздней эпохи викингов. Хенриксен занимается раскопками 30 лет, но «нечто подобное» было впервые обнаружено под жилым домом.

Еще по теме
Ученые с Алтая создали омолаживающее мыло
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
Древние артефакты нашли при строительстве дороги в Иркутске
Шимпанзе освоили зачаточную «человеческую» речь
смотреть все
Технологии #Наука #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
•
Xiaomi приступила к тестированию сети 6G
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции продлили в Туве на месяц
Сибирь 29.05.2020 14:47
Ученые с Алтая создали омолаживающее мыло
Сибирь 29.05.2020 14:34
90-летняя бабушка из Красноярска победила Covid-19
Сибирь 29.05.2020 14:07
Новосибирск поставил новый антирекорд заражения COVID-19
Сибирь 29.05.2020 12:28
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31877
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10234
Российская учительница совратила школьника
5840
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5488
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
•
Xiaomi приступила к тестированию сети 6G
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
36
Обвинения США вызвали «гомерический хохот» в Москве
28
Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия
24