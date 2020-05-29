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Суд в Чите рассмотрел дела по WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ингодинский районный суд Читы рассмотрел ряд дел по видеосвязи через WhatsApp и Viber, сообщается на сайте суда.

В условиях режима повышенной готовности, введенного на территории Забайкальского края судьи Ингодинского районного суда Читы рассматривают гражданские (административные) дела и дела об административных правонарушениях по видеосвязи с использованием мессенджеров WhatsApp и Viber.

Судьи рассматривали дела о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением; о возмещении материального и морального вреда; о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг; о назначении военной пенсии, а также дела об административных правонарушениях. Участниками судебных заседаний были как граждане, так и представители юридических лиц.

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