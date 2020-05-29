Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выбрал три перспективные вакцины от коронавируса для клинических испытаний, сообщил его генеральный директор Ринат Максютин. Он объяснил, по какому принципу отбирали добровольцев, чем они рискуют и кто в первую очередь будет вакцинирован.

«Нами были испытаны (на чувствительных животных) более 25 вариантов вакцин, а три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства», — сказал Максютин в интервью ТАСС.

Задача вакцины — спровоцировать защитную реакцию организма и запустить процесс формирования иммунитета к конкретному заболеванию, в данном случае — к новому коронавирусу. Приобретенный иммунитет к инфекционным угрозам, за исключением небольшого количества болезней, временный. Точных данных о том, сколько может работать иммунитет у переболевших или вакцинированных от COVID-19 пока нет.

Как пройдут испытания

Клинические исследования на людях начнутся 29 июня и будут состоять из четырех фаз.

Во время первой новая вакцина от COVID-19 будет исследована на 20–80 здоровых добровольцах.

«Вторая фаза проводится с участием большего количества добровольцев — 100–150, рандомизированных параллельно с контрольной группой добровольцев, получавших плацебо», — описал Максютин.

Третья фаза клинических исследований проводится для подтверждения результатов и выводов второй фазы, при этом продолжается изучение показателей безопасности, исследуются разновидности наиболее часто встречающихся побочных реакций.

Как работают антитела к COVID-19

Четвертая — исследования вакцины уже после регистрации. Это двойные слепые исследования, в которых испытуемый не знает, получает он препарат или плацебо. Фаза проводится на большом количестве добровольцев, чтобы выявить частоту и характер нежелательных реакций.

Кто стал добровольцем

«Вектор» набрал группу из 300 добровольцев еще в апреле. По словам вирусолога, это люди с верифицированным диагнозом «здоров» по данным стандартных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования. Например, учитываются общий анализ крови, биохимический, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, спирометрия, УЗИ и даже индекс массы тела.

«В клиническое исследование не включаются лица, имеющие противопоказания к введению вакцин. Для вакцин против COVID-19 более 22 противопоказаний, в том числе беременность, кормление грудью, хронические заболевания в стадии обострения и другие», — уточнил Максютин.

Ранее он говорил, что в число добровольцев войдут в основном сотрудники центра и жители новосибирского наукограда Кольцово, где располагается «Вектор».

Чем рискуют «испытатели»

Добровольцы проведут в стационаре сутки, и при отсутствии нежелательных явлений их выпишут на следующий день. Изоляция не планируется. Затем за ними будут амбулаторно наблюдать неделю.

«В дальнейшем добровольцы будут посещать амбулаторно-исследовательский центр в определенные даты после вакцинации. Все добровольцы будут наблюдаться у врача-исследователя в течение шести месяцев после вакцинации вне рамок настоящего исследования с целью выявления возможных поздних нежелательных реакций», — сказал глава «Вектора».

Из побочных эффектов прививки от коронавируса, по его словам, могут появится повышение температуры тела больше 37°С, озноб, головная боль, слабость, недомогание. Большинство указанных нежелательных реакций развиваются в день вакцинации, обычно проходят самостоятельно в течение одного-трех дней и не требуют лечения.

Это типичная возможная реакция практически на любую прививку, которая лишь свидетельствует о том, что организм «ответил». Другие возможные негативные последствия пока не прогнозируются. Но рисков заразиться коронавирусом нет — препараты не содержат живые вирусы, способные к размножению.

Кому сделают прививки

Вакцинация от коронавируса начнется после регистрации препаратов, успешно прошедших испытания. «В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники, сотрудники диагностических лабораторий, а также все, кто входит в группы риска, — это люди с болезнями сердца, легких и др. Кроме этого, вакцинация будет необходима всем, кто по роду своей деятельности связан с необходимостью контактировать с множеством людей: продавцы, учителя и другие», — отметил специалист.

Обязательными прививки могут стать в случае, если коронавирус будет циркулировать постоянно.