Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.

«Присоединяйтесь к нам в это воскресенье <…> для грандиозного воссоединения, которое вы не захотите пропустить», — говорится в анонсе видеовстречи.

В видеочате примут участие исполнители главных ролей Доминик Монаган (Мэрри), Билли Бойд (Пиппин), Элайдж Вуд (Фродо) и Орландо Блум (Леголас). Также в конце ролика стало понятно, что к разговору присоединится Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа.

Трансляция пройдёт 31 мая в 19.00 по московскому времени. Встреча станет частью шоу Гэда Reunited Apart.