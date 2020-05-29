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Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сохранятся в Москве до появления вакцины, чтобы опять не скатиться к тяжелой ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — приводит ТАСС слова Собянина.

При этом мэр отметил, что москвичи не должны «взаперти все время жить». «Мы должны жить нормальной жизнью: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять, но при этом соблюдать элементарные требования, которые вообще во многих странах являются аксиомой», — сказал Собянин.

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По его словам, реальность такова, что приходится ограничивать себя. «Но минимально ограничивать для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье родных и близких, чтобы не скатываться обратно к такой тяжелой ситуации», — отметил мэр.

Мэр Москвы 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти столицы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге мэр в тот же день сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

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