Прохладные выходные ждут новосибирцев

Температура воздуха в Новосибирске в последние выходные мая не поднимется выше 22 градусов тепла, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем 20-22 градуса тепла. Ночью и утром будет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В воскресенье будет немного прохладнее. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. В понедельник днем будет холоднее до 15 градусов тепла и небольшой дождь.