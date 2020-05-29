НАВЕРХ

Прохладные выходные ждут новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
293 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура воздуха в Новосибирске в последние выходные мая не поднимется выше 22 градусов тепла, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем 20-22 градуса тепла. Ночью и утром будет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В воскресенье будет немного прохладнее. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. В понедельник днем будет холоднее до 15 градусов тепла и небольшой дождь.

Еще по теме
Заморозки придут на Алтай
Реку Хероту переименовали в Сочи
Штормовой ветер обрушится на Бурятию и Приангарье
Россиян призвали отдохнуть внутри страны
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Сбербанк подключил Систему быстрых платежей
•
Windows 10 получила ядро Linux
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Древние артефакты нашли при строительстве дороги в Иркутске
Сибирь 29.05.2020 10:42
Мать убитого младенца в Минусинске нашли по чеку из магазина
Сибирь 29.05.2020 10:25
Реактивную штурмовую гранату нашли на улице в Улан-Удэ
Сибирь 29.05.2020 09:59
Прохладные выходные ждут новосибирцев
Сибирь 29.05.2020 09:36
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31825
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10189
Российская учительница совратила школьника
5764
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5296
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Сбербанк подключил Систему быстрых платежей
•
Windows 10 получила ядро Linux
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
36
Обвинения США вызвали «гомерический хохот» в Москве
28
Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия
24