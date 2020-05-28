Флагманские смартфоны Honor представили россиянам

Бренд Honor представил на российском рынке смартфоны линейки Honor 30, включая флагманскую модель Honor 30 Pro+ стоимостью 55 тысяч рублей.

Honor 30S, Honor 30 и Honor 30 Pro+ в первую очередь ориентированы на качественную съемку фото и видео, однако «начинка» смартфонов достаточно мощная. Официальные продажи гаджетов в России стартуют 5 июня.

Honor 30 Pro+ работает на базе флагманского процессора Kirin 990, поддерживает мобильные сети пятого поколения 5G. Устройство оснащено большим 6,7-дюймовым дисплеем, планкой оперативной памяти 8 ГБ, постоянной памяти в смартфоне 256 ГБ.

Основная камера смартфона представлена тройным модулем на 50, 16 и 8 Мп, а фронтальная — 32 и 8 Мп модулем, расположенным прямо в дисплее. Емкость аккумулятора Honor 30 Pro+ составляет 4000 мАч, вместо Google-Ассистента установлен голосовой помощник «Алиса».

Honor 30S базируется на процессоре Kirin 820, основная камера тут состоит из четырех модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп, при этом фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Сканер отпечатка пальцев в Honor 30S расположен на боковой части устройства.

Honor 30 имеет «на борту» процессор Kirin 985, камеру из четырех модулей на 40, 8, 8 и 2 Мп, в то время как фронтальная камера одинарная — на 32 Мп. Все телефоны лишены поддержки сервисов Google, однако имеют собственный магазин приложений AppGallery.