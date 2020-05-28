На ковер к президенту: что скрывают кабинеты Путина и Трампа

Кабинеты глав мировых держав — не просто рабочие места — это символы государств. Они являются воплощением истории страны и каждый их атрибут имеет свое значение. Как обустроены комнаты, из которых президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вершат судьбы народов?

Место, где восседает правитель, в истории всегда наделялось сакральным значением. И не важно, была ли это юрта Чингис-хана или Версальский дворец Людовика XIV. Это было средоточие власти, осененное, как тогда полагали, божественным духом.

После падения монархий средоточие верховной власти перекочевало из тронных залов в рабочие кабинеты президентов и премьер-министров. И их полномочия определяла уже не божественная воля, а сила закона.

Кабинеты глав государств приобрели особенное символическое значение в президентских республиках, типа США и России. При такой форме правления власть персонифицирована. Кто-нибудь помнит, как выглядят рабочие места канцлера Германии или премьер-министра Великобритании? В парламентских республиках власть растворена в представительных органах власти.

А вот образ Путина или Трампа, сидящих за массивными столами на фоне государственных флагов, у всех в памяти.

Белый дом

Резиденция американских лидеров, известная во всем мире как Белый дом, была заложена 3 октября 1792 года в Вашингтоне у реки Потомак. Место для ее строительства лично выбрал первый президент США Джордж Вашингтон.

Затянувшееся на восемь лет строительство Белого дома лишило Вашингтона права стать первым его хозяином. На момент его открытия, 1 ноября 1800 года, страной руководил второй президент Джон Адамс. Он со своей женой Эбигейл первым и въехал в этот роскошный особняк.

«Я молюсь за то, чтобы небеса ниспослали все лучшие дары этому дому и всем, кто впоследствии будет здесь жить. Пусть под этой крышей правят только честные мудрые люди», — эти слова Адамса до сих пор высечены на камине в Парадной столовой особняка.

Здание Белого дома выполнено в палладинском (неоклассическом стиле), для которого характерны строгие классические формы, восходящие к архитектуре Древнего Рима. Этот стиль был распространен в Европе и американских колониях в XVII-XVIII веках.

Здание неоднократно перестраивалось. Так, оно было восстановлено после того, как 1814 года британцы захватили Вашингтон и сожги Белый дом дотла. К 1948 году резиденция обветшала до риска обрушения и президент Гарри Трумэн ее кардинально реконструировал.

Овальный кабинет в Белом доме появился только в 1909 году после очередной реконструкции. Первым его хозяином стал 27-ой президент США Уильям Тафт.

Сенатский дворец

Рабочая резиденция президента России находится в Сенатском дворце Московского Кремля — памятнике архитектуры XVIII века.

Сенат строился с 1776 по 1787 годы «по плану и под надзором» Екатерины II «ради прославления державы Российской» по проекту русского архитектора Матвея Казакова. Он выполнен в характерном для того времени классическом стиле.

Первоначально здание предназначалось для собраний дворянства Московской губернии. В 1856 году в здании располагались органы местного самоуправления, а дворец стал именоваться зданием Московских судебных установлений.

Фото: © Пресс-служба президента России

После Октябрьской революции в Сенатский дворец въехал Владимир Ленин. Ему там обустроили квартиру и кабинет на третьем этаже. В 1932 году пятикомнатную квартиру, но уже на первом этаже, занял Иосиф Сталин. Его рабочий кабинет разместился над квартирой.

Никита Хрущев с приходом к власти в 1953 году свой кабинет устроил на третьем этаже дворца. На тот же этаже выбрал себе рабочее место Леонид Брежнев. После него там сидели все остальные генеральные секретари, включая Михаила Горбачева.

Первый президент России Борис Ельцин переехал на второй этаж дворца. Этот кабинет и достался в наследство его преемнику — Владимиру Путину.

В темных тонах

Кабинет президента России — небольшой. При его планировке была учтена общая объемно-пространственная концепция всего Сенатского дворца, заложенная еще архитектором Казаковым.

Стены кабинета обиты панелями из мореного дуба. Из него же изготовлена мебель. Потолки стилизованы под старину. С них свисают шикарные хрустальные люстры. Темные тона кабинета подчеркивает геометрический орнамент, выполненный в светлой, бело-золотистой гамме.

В центре комнаты находится рабочий стол президента. Его украшает письменный прибор, изготовленный из уральского малахита. На столе стоит монитор компьютера. На его заставке установлено изображение ночного, подсвеченного огнями Кремля.

Рядом со столом — спецкоммутатор для прямой связи с конкретными людьми. Тут же стоят аппараты зашифрованной правительственной связи — так называемая «вертушка».

Фото: © Пресс-служба президента России

Над письменным столом — герб Российской Федерации. В качестве символа власти в кабинете — штандарт президента. Он передается вновь избранному главе государства на инаугурации и устанавливается в его рабочем кабинете. Далее у окна установлен еще один стол для переговоров.

В книжных шкафах — собрания сочинений видных русских историков, философов и юристов: Соловьева, Ключевского, Кони. На полках также стоят многочисленные энциклопедии и словари.

Окна кабинета выходят во внутренний двор Кремля и здание Арсенала, но они всегда зашторены, видимо, из соображений безопасности.

В кабинете президента две двери. Одна ведет в приемную, другая — в комнату отдыха и еще один кабинет, в котором Путин любит работать над документами.

Кроме рабочего у Путина есть и представительский кабинет. Это один из самых красивых исторических уголков Сенатского дворца. Здесь президент принимает высокопоставленных гостей.

В западном крыле

Овальный кабинет находится на первом этаже западного крыла Белого дома. Это совсем небольшое помещение с тремя большими окнами, выходящими на южную сторону, и четырьмя дверьми.

Восточная дверь выходит в Розовый сад, западная в небольшой частный кабинет и столовую, северо-западная в коридор Западного крыла, северо-восточная в кабинет секретаря президента.

Главная достопримечательность кабинета — знаменитый президентский стол Резолют. Стол был подарен президенту США королевой Викторией. Он изготовлен в 1880 году из древесины барка Резолют. Это судно участвовало в поисках пропавшей экспедиции Джона Франклина, было затерто во льдах и покинуто экипажем.

За этим столом президент подписывает важнейшие документы и оттуда же обращается к нации. Поэтому никаких лишних предметов на столешнице, как правило, не бывает. За креслом американского лидера находится государственный флаг и президентский штандарт.

Этот стол и стоящий перед ним у противоположной стены камин —единственные неизменные предметы в интерьере Овального кабинета. Согласно традиции, после инаугурации каждый новый президент меняет дизайн своего рабочего помещения по своему вкусу. Выбирает новую мебель, проектируют собственный ковер овальной формы и только после нанимает новую секретаршу.

Овальный кабинет точно отражает индивидуальность и стиль правления каждого действующего президента. Глава Белого дома для его украшения может даже брать взаймы картины из коллекций американских музеев.

Не стал исключением и Трамп. После вступления в должность он первым делом сменил коричневато-красные шторы, бывшие при Бараке Обаме, на золотистые, а гладкие диваны — на диваны, отделанные парчой.