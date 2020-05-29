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Фильм дня: «Лофт»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Лофт» собрал пять типажей мужчин, поставив их в щекотливую ситуацию. Это одновременно и запутанная детективная история и философская драма.

Бельгия/США, 2013 год, режиссер Эрик Ван Лой, 16+
В ролях: Карл Урбан, Джеймс Марсден, Вентворт Миллер, Эрик Стоунстрит, Маттиас Шонартс.

Главные герои фильма — пятеро женатых друзей. Один из них предлагает в складчину приобрести лофт, чтобы тайно от жен пользоваться им в личных целях. Хорошо налаженная схема внезапно рушится, когда друзья обнаруживают в лофте труп девушки со следами насильственной смерти.

У героев возникают вопросы друг к другу: убийца — явно один из пятерки, поскольку ключей от лофта больше ни у кого нет, а следы взлома отсутствуют. Друзья решают сами выяснить правду, и тут начинают открываться шокирующие подробности тайной жизни каждого.

Герои

Винсент Стивенс (Карл Урбан). Лидер компании, альфасамец. Он закрытый, сексуальный. Любит женщин, которые отвечают ему взаимностью. Он инициатор покупки лофта, легко внушает идеи своим друзьям.

Крис Вановен (Джеймс Марсден). Миловидный, преданный, чувствительный. Случайные связи нему не свойственны, на измену его толкает искреннее чувство. Готов раскрыть карты, чтобы разобраться в истории.

Люк Сикорд (Уэнтуорт Миллер). Замкнутый, злопамятный, обидчивый, но скрывает это, пока не наступит момент отомстить обидчику. Таких называют «тихим убийцей».

Марти Лэндри (Эрик Стоунстрит). Добродушный весельчак, немного глуповат, но очарователен. Отпускает не всегда уместные шуточки, склонен много выпивать и болтать лишнего.

Филипп Уильямс (Маттиас Шонартс). Агрессивный, замкнутый и обиженный на жизнь. Первый, на кого могут пасть подозрения в убийстве, хотя на самом деле труслив и ничтожен.

Фильм Эрика Ван Лоя — ремейк «Лофта», выпущенного восемью годами ранее. Для Маттиаса Шонартса съемки в триллере оказались вторыми: в оригинале он сыграл этого же персонажа.

Вообще, во время кастинга на «Лофт» произошла большая путаница актеров и героев. Персонажей фильма должны были исполнить более именитые актеры, но по тем или иным причинам отказались. Например, роль Винсента Стивенса должна была достаться Патрику Уилсону, а также в картину приглашали Тоби Магуайра. 

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