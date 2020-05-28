НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Песков оценил «реальность» коронавируса

Источник:
«Коммерсантъ»
212 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Официальный представитель Кремля прокомментировал данные опроса Высшей школы экономики, согласно которым треть россиян отказываются признавать опасность коронавируса.

«В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте, эта штука — реальная», — сказал Песков, оценивая отрицание инфекции.

Согласно социологическому исследованию Высшей школы экономики, 23,2% россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничения во время эпидемии нужно было снимать раньше.

Ранее Дмитрий Песков и его жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка были госпитализированы с коронавирусной инфекцией и прошли лечение. На прошлой неделе супруги были выписаны из больницы.

Тема: Распространение коронавируса
Новорожденных в России протестируют на коронавирус
Перенесшему COVID-19 мужчине пересадили легкие
Куклачев заступился за зараженных коронавирусом кошек
Горный Алтай закрыли от туристов еще на три недели
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Долговая нагрузка россиян установила рекорд
•
Сбербанк подключил Систему быстрых платежей
•
Песков оценил «реальность» коронавируса
•
Windows 10 получила ядро Linux
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Котел для сыроварения взорвался в Новосибирской области
Сибирь 28.05.2020 19:11
Горный Алтай закрыли от туристов еще на три недели
Сибирь 28.05.2020 16:58
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
Сибирь 28.05.2020 16:51
Байкал подвергнется наплыву «диких» туристов
Сибирь 28.05.2020 15:43
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31690
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10092
Российская учительница совратила школьника
5573
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
4995
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Долговая нагрузка россиян установила рекорд
•
Сбербанк подключил Систему быстрых платежей
•
Песков оценил «реальность» коронавируса
•
Windows 10 получила ядро Linux
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

OrbitaL

Цитатапри распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно...

Удавиков

бла, бла, бла, глупые "оправдания" ради очередного повышения стоимости тарифов...