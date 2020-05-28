Песков оценил «реальность» коронавируса

Официальный представитель Кремля прокомментировал данные опроса Высшей школы экономики, согласно которым треть россиян отказываются признавать опасность коронавируса.

«В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте, эта штука — реальная», — сказал Песков, оценивая отрицание инфекции.

Согласно социологическому исследованию Высшей школы экономики, 23,2% россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничения во время эпидемии нужно было снимать раньше.

Ранее Дмитрий Песков и его жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка были госпитализированы с коронавирусной инфекцией и прошли лечение. На прошлой неделе супруги были выписаны из больницы.