Шимпанзе освоили зачаточную «человеческую» речь

Британские исследователи обнаружили, что ритм и характер движения губ приматов практически идентичен человеческим. При этом «речь» обезьян — не набор произвольных физиологических звуков, а осмысленная информация.

Анализ показал, что приматы при разговоре, как и люди, делают от двух до семи движений ртом в секунду. Независимо от темпа речи, губы при этом двигаются со средним ритмом четыре слога в секунду, что гарантирует понимание.

Фактически, шимпанзе освоили самую настоящую зачаточную человеческую речь для передачи информации. Также речь обезьян оказалась тесно связана с их мимикой, артикуляцией и языком тела.

Ранее считалось, что шимпанзе не способны к освоению человеческой речи. Сейчас ученые полагают, что эти животные на пороге появления самой настоящей собственной речи, на развитие которой влияют социально-экологические факторы.