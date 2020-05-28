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Сбербанк подключил Систему быстрых платежей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей, теперь все крупнейшие российские банки работают с этим сервисом, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«Наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку, и мы думаем, что <…> это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций», — сказала представитель регулятор.

Сервис переводов в Системе быстрых платежей на сегодня доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android, уточнила пресс-служба кредитной организации.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Сервис запустили в январе 2019 года, на сегодня в нем участвуют более 40 банков. Оператором системы выступает Банк России. Его главное отличие — отказ от использования популярных платежных систем Visa, Mastercard, «Мир» в качестве посредника для перевода.

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