Новорожденных в России протестируют на коронавирус

Минздрав России порекомендовал тестировать всех новорожденных в стране на коронавирус, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — говорится официальных рекомендациях.

В отдельном пункте насчет тестирования новорожденных указывается на необходимости анализа в случаях, если у матери или контактировавших с ребенком был подтвержден коронавирус или подозрение на него.

Также тест на коронавирусную инфекцию обязателен, если новорожденный поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.