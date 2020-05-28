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Перенесшему COVID-19 мужчине пересадили легкие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Итальянские врачи впервые в Европе провели операцию по пересадке обоих легких молодому мужчине, который переболел COVID-19.

Пересадка прошла успешно, состояние пациента не вызывает у медиков опасений, пишет Focus. 18-летний итальянец спортивного телосложения не имел никаких хронических заболеваний, но после заражения коронавирусом два месяца провел в реанимационном отделении

В результате у молодого человека были практически уничтожены легкие. Медики пришли к выводу, что в сложившейся ситуации спасти молодого пациента может только трансплантация органа.

Процедуру провели, когда тесты на COVID-19 стали показывать отрицательный результат. Операция продолжалась около десяти часов, при этом операционная бригада работала в специальных масках и защитных шлемах с вентиляцией.

Сейчас пациент находится в сознании, ему проводится физиотерапия, чтобы молодой человек восстановил функции самостоятельного дыхания.

Тема: Распространение коронавируса
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