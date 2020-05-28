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Куклачев заступился за зараженных коронавирусом кошек

Источник:
НСН
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв высказался по поводу отношения к кошкам после известия о том, что они тоже болеют коронавирусом.

«Вот прошла передача "Пусть говорят", вытащили туда китайца — оказывается, у кошек коронавирус… И дураки-люди стали выбрасывать своих кошек на улицу. Тупые люди! Самое страшное ведь не то, что это вирус, а что люди под стрессом. И тут же начали выбрасывать своих друзей-питомцев на улицу», — возмущенно сказал Куклачев в эфире НСН.

Кошачий дрессировщик считает, что кошки совершенно безопасны для человека, даже если у них коронавирус или другая инфекция. Кошка может заразить только других кошек, человеку болезнь не передается, считает он.

Ранее коронавирус был подтверждён у пятилетней кошки в России. Инфекцию выявили, взяв мазки из носа и горла животного после обращения его владельца. О том, болели ли его владельцы, данных нет. Заболевшей кошке предписали карантин по месту жительства.

Тема: Распространение коронавируса
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