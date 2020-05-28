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Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт Кремля

Прокуратура Новосибирской области обратилась в суд с иском об обращении в доход государства зарубежную недвижимость экс-замдиректора Центра Мешалкина Евгения Покушалова.

Иск подан в связи с тем, что Евгений Покушалов не представил доказательств законности происхождения квартир в Нью-Йорке стоимостью свыше 123 миллионов рублей, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык.

Этого требует закон «О контроле за соответствием расходов госслужащих их доходам». Во время работы в клинике Покушалов ежегодно подавал декларации о доходах и имуществе, однако не отразил в них сведения о приобретении в 2014 и 2017 годах квартир в Нью-Йорке.

Покушалова задержали в феврале прошлого года, его обвиняют по статьям, которые квалифицируются как тяжкие — 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем).

Сначала суд избрал для замруководителя меру пресечения в виде заключения под стражу, затем суд изменил меру пресечения на домашний арест, а позже на подписку о невыезде.

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