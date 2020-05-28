Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова

Прокуратура Новосибирской области обратилась в суд с иском
об обращении в доход государства зарубежную недвижимость экс-замдиректора
Центра Мешалкина Евгения Покушалова.
Иск подан в связи с тем, что Евгений Покушалов не представил доказательств законности происхождения квартир в Нью-Йорке стоимостью свыше 123 миллионов рублей, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык.
Этого требует закон «О контроле за соответствием расходов
госслужащих их доходам». Во время работы в клинике Покушалов ежегодно подавал
декларации о доходах и имуществе, однако не отразил в них сведения о
приобретении в 2014 и 2017 годах квартир в Нью-Йорке.
Покушалова задержали в феврале прошлого года, его обвиняют по
статьям, которые квалифицируются как тяжкие — 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере) и 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем).
Сначала суд избрал для замруководителя меру пресечения в
виде заключения под стражу, затем суд изменил меру пресечения на домашний арест,
а позже на подписку о невыезде.