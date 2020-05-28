Овечкин стал отцом во второй раз

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия стали родителями во второй раз — фотографию с новорожденным сыном они опубликовали в Instagram.

«Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — подписал снимок хоккеист.

Его жена сообщила, что вес мальчика составил 3,8 килограмма, рост — 55 саниметров.

Овечкин и модель и актриса Анастасия Шубская поженились в 2016 году. В августе 2018-го у них родился первенец, которого назвали Сергеем.