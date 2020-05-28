НАВЕРХ

Овечкин стал отцом во второй раз

Источник:
Sibnet.ru
125 0

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия стали родителями во второй раз — фотографию с новорожденным сыном они опубликовали в Instagram.

«Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — подписал снимок хоккеист.

Фото: © instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Его жена сообщила, что вес мальчика составил 3,8 килограмма, рост — 55 саниметров.

Овечкин и модель и актриса Анастасия Шубская поженились в 2016 году. В августе 2018-го у них родился первенец, которого назвали Сергеем.

Еще по теме
Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ в девятый раз
Составлен топ хоккеистов с самой большой зарплатой
Знаменитый хоккеист возглавит молодежную сборную
КХЛ отказалась от выбора победителя Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Boeing возобновил сборку лайнеров проблемной серии 737 MAX
•
Иллюзия с «ковром-самолетом» озадачила пользователей Сети
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Boeing возобновил сборку лайнеров проблемной серии 737 MAX
•
Иллюзия с «ковром-самолетом» озадачила пользователей Сети
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей
33
Путин разрешил россиянам голосовать дистанционно
32