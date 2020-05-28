Байкал подвергнется наплыву «диких» туристов

Всплеск «дикого» палаточного туризма ожидается на Байкале летом из-за запрета на работу турбаз и санаториев, а также из-за падения доходов населения, сообщила старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

«Самый дешевый вид отдыха — поехать с палатками. Но это наносит огромный ущерб экосистеме Байкала, так как такой туризм бесконтрольный. Конечно, необходимо будет соблюдать меры безопасности в плане экологии. Нужно, чтобы работал национальный парк в полном объеме, чтобы контролировали въезжающих туристов, проверяли, с разрешениями они едут на территорию или нет», — цитирует ТАСС Рягузову.

Поток «диких» туристов на Байкал может начаться уже в июне, высказал мнение член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов. «Для экологии это хуже, чем если бы люди останавливались на турбазах, потому что диких туристов практически никто не контролирует», — отметил он.

В Иркутской области в связи с распространением коронавирусной инфекции введен запрет на работу турбаз, гостиниц, санаториев. В Бурятии турбазы откроют с 1 июня для жителей республики, а с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной, на побережье озера смогут приехать жители Приангарья и Забайкалья.





