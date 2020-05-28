Рестайлинговый Lada Largus поймали на тестах

АвтоВАЗ начал тестовые испытания на дороге рестайлинговый Lada Largus, передняя часть которого оформлена в Х-образном стиле, как у Vesta и XRay — фото опубликовали в Сети.

Фотографии с испытаний появились на сайте TuningStock.ru. Обновленный Largus получил новые фары, крылья, радиаторную решетку и передний бампер, также изменилась форма наружных зеркал.

В салоне появится другая передняя панель в духе кроссовера Renault Duster, а также центральный тоннель и подлокотники, позаимствованные у Lada XRay Cross. Центральный блок управления стеклоподъемниками установят на водительской двери.

Фото: © tuningstock.ru

Largus будет доступен с теми же 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Оба мотора работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Largus — автомобиль малого класса, представляющий собой приспособленный под российский рынок Dacia Logan MCV первого поколения