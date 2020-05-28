НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Рестайлинговый Lada Largus поймали на тестах

Источник:
Sibnet.ru
85 0

АвтоВАЗ начал тестовые испытания на дороге рестайлинговый Lada Largus, передняя часть которого оформлена в Х-образном стиле, как у Vesta и XRay — фото опубликовали в Сети.

Фотографии с испытаний появились на сайте TuningStock.ru. Обновленный Largus получил новые фары, крылья, радиаторную решетку и передний бампер, также изменилась форма наружных зеркал.

В салоне появится другая передняя панель в духе кроссовера Renault Duster, а также центральный тоннель и подлокотники, позаимствованные у Lada XRay Cross. Центральный блок управления стеклоподъемниками установят на водительской двери.

Фото: © tuningstock.ru

Largus будет доступен с теми же 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Оба мотора работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Largus — автомобиль малого класса, представляющий собой приспособленный под российский рынок Dacia Logan MCV первого поколения

Еще по теме
Авто Ford научились убивать коронавирус
Lada Vesta получит систему «Яндекс Авто»
Эксперт перечислил опасности простой воды в омывателе
Volvo принудительно ограничила скорость новых автомобилей
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Байкал подвергнется наплыву «диких» туристов
Сибирь 28.05.2020 15:43
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
Сибирь 28.05.2020 14:08
Читинцы пожаловались на установку «коронавирусных» вышек 5G
Сибирь 28.05.2020 13:24
Сотрудники новосибирской кальяной разделись из-за кризиса
Сибирь 28.05.2020 13:18
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31604
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
9635
Российская учительница совратила школьника
5396
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
4656
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

Иркут 69

Что это такое "теледоктор Мясников" и какое он лично имеет отношение к вирусологии, эпидемиологии и инфекционным...

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

fantomuus

Смени пластинку уже, надоел со своим "Денег нет"Скучный тролль

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.