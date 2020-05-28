Коллекция лучших оперных хитов появилась бесплатно на Wink

Премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» прошла в прямом эфире видеосервиса Wink, теперь концерт опубликован в коллекции платформы, его можно посмотреть бесплатно.

В музыкальную программу вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

В концертной части проекта приняли участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев.

Пересмотреть запись могут все желающих: видеоконцерт размещен в разделе«Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.