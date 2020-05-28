НАВЕРХ

Коллекция лучших оперных хитов появилась бесплатно на Wink

Источник:
Sibnet.ru
59 0
Фото: © Ростелеком

Премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» прошла в прямом эфире видеосервиса Wink, теперь концерт опубликован в коллекции платформы, его можно посмотреть бесплатно.

В музыкальную программу вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

В концертной части проекта приняли участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев.

Пересмотреть запись могут все желающих: видеоконцерт размещен в разделе«Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.

Еще по теме
Басков выпустил клип про приезжих в столицу провинциальных девушек
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Wink бесплатно покажет концерт Юрия Шевчука
ЕВС сообщил подробности проведения Евровидения в 2021 году
смотреть все
Новости #Музыка #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
Какие разновидности матриц существуют, чем отличаются популярные TN, IPS и VA и почему не существует идеального монитора?
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Сигнал Wi-Fi на ноутбуке может пропадать из-за многих причин: конфликт точек доступа, помехи для Wi-Fi, устаревший драйвер на принимающем устройстве. Какие еще бывают причины и как вернуть сигнал?
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
26 мая
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
21 мая
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
14 мая
Платить телефоном: как работает технология NFC?
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
 Смотреть все