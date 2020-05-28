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Депутат Госдумы высказалась против возобновления чемпионата по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РПЛ

Возобновление чемпионата России по футболу следует отложить до стабилизации ситуации с коронавирусом, говорится в обращении депутата Госдумы от КПРФ Тамары Плетневой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

«Я выступаю за то, чтобы выздоровели люди, а потом бегали, прыгали, плясали, ходили в театры, на матчи. Вот за что я выступаю. А пока еще у нас люди не выздоровели», — цитируют РИА Новости Плетневу.

По ее словам, эта ситуация выглядит провокационной. « Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги», — говорится в обращении депутата.

Тема: Распространение коронавируса
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