Пухляш из клипа Little Big снялся в комедийном сериале «Чума!»

Танцор Дмитрий Красилов, прославившийся после участия в клипе «Uno» группы Little Big, сыграл принца в новом комедийном проекте «Чума!», сообщила пресс-служба IVI.

«Чума!» расскажет о том, как тяжело выживать в средневековье во время чумы. Это история о жителях вымышленного городка Нищбург, запертых в замке на карантине.

По сюжету, все стараются приспособиться к новым условиям. Палач пытается вести казни на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках, стража меряет горожанам температуру. И только в жизни дочери барона мало что изменилось: она все так же стремится выйти замуж до тридцати. Однажды свататься к ней из далеких земель приезжает Принц Танцбурга (Красилов). Чужеземец не подозревает, что за руку дочери барона еще предстоит побороться.

В проекте также снялись Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие. Саундтрек к проекту «ЧУМА!» написал музыкант Сергей Шнуров.

Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре IVI 29 мая. Выпуски будут выходить каждую неделю.