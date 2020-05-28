Сотрудники новосибирской кальяной разделись из-за кризиса

Персонал новосибирской кальяной «Абдула, Поджигай» присоединилсь к флешмобу «Голый голод», они разделись для освещения проблем этой отрасли во время самоизоляции.

«Так же как и наши коллеги которые запустили данный флешмоб, мы хотели привлечь внимание к одной из проблем сейчас актуальных. Сфера гостеприимства находится в подвешенном состоянии и большинство людей сейчас оказались без работы», — написали сотрудники на странице в Instagram под фото.

В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ о том, что кафе и рестораны останутся закрыты до 30 июня. Многие учреждении вынуждены сокращать количество персонала.

Во всероссийском флешмобе «Голый голод» приняли участие красноярский ресторан «Веранда» и братский «Грузина мама».