Финалистки «Холостяка» похвастались выросшим числом подписчиков

Победительница шоу «Холостяк» Барбара Пино и финалистка проекта Лиза Адаменко обратились к подписчикам в Instagram, число которых в разы выросло после реалити-шоу.

На момент выхода первой серии шоу «Холостяк» у Лизы Адаменкобыло чуть больше 30 тысяч подписчиков в Instagram, а уБарбары Пино— 158 тысяч.

После выхода финальной серии, девушки обзавелись новой армией поклонников. Число подписчиков в Instagram выросло в разы. Адаменко поблагодарила фанатов за внимание к своей персоне.

«Я хочу нас всех поздравить, что нас уже 200 тысяч, и я безумно счастлива, я вас очень люблю», — сказала Адаменко в сториз. В Instagram на нее подписались еще 170 тысяч пользователей соцсети, увеличив число подписок почти в семь раз.

Барбара Пино тоже отметила рост числа подписчиков, в сториз она написала: «Нас уже больше 500 тысяч». Ее аудитория после «Холостяка» увеличилась в три раза, добавив 370 тысяч новых подписчиков.

Ранее герой третьего сезона «Холостяка» Тимур Батрутдинов говорил, что девушки преследуют корыстные цели, идя на проект, например, обрести славу. «Девушки изначально идут, зная, на что они идут. С появлением Instagram, это еще и оправдано — подписчики», — говорил в одном из интервью холостяк.