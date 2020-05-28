Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — отметил министр в статье для китайского издания Global Times.

По его словам, складывается впечатление, что «солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», сказал глава МИД России.

Ранее итальянская газета La Stampa разместила серию статей, в которых некими «высокопоставленными источниками» ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, направленная на помощь республике для борьбы с коронавирусом.

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Выдвигались также предположения, что помощь России предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций. В Москве эти публикации, как сообщает ТАСС, назвали провокацией, на которые не стоит обращать внимания, и подчеркнули, что помощь Италии носит исключительно дружеский характер.

«Пандемия — еще и очередное наставление к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди - вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций. Коронакризис буквально отшелушил все надуманное и наносное, ярко продемонстрировав непреходящую ценность человеческой жизни», — подчеркнул Лавров.

По его мнению, когда кризис будет преодолен, что обязательно случится, международному сообществу предстоит «комплексно, всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них».