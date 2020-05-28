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Многодетная мать избила двухлетнюю дочь в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «На самом деле»

Многодетная мать из Омской области избила свою двухлетнюю дочь и скрывала это, пока соседка не обнаружила травмированную девочку, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, 8 мая 27-летняя женщина избила свою двухлетнюю дочь, нанеся удары рукой по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин.

О произошедшем стало известно только 11 мая, когда девочка была доставлена в больницу, где при осмотре, помимо телесных повреждений, был выставлен диагноз в виде анемии и белково-энергетической недостаточности.

Установлено, что семья, в которой воспитывается пять малолетних детей — неблагополучная, с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете в органах полиции, отец ребенка пять раз судим. Также родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Родители избитой малышки приняли участие в программе Первого канала «На самом деле», где ответила на вопросы экспертов. По их версии, девочка упала и ударилась. Мать пострадавшей сказала, что не била своего ребенка, но детектор лжи определил, что женщина лжет.

После выхода программы, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).


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