Кафе и фитнес-клубы в Новосибирске останутся закрыты до июля

Кафе, фитнес-клубы, торгово-развлекательные центры останутся закрыты в Новосибирской области до 30 июня, сообщает правительство региона.

Глава региона Андрей Травников изменил постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Новосибирской области предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, работу фитнес-центров, массажных салонов, соляриев и иных объектов, за исключением доставки.

Документом приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Предприниматели должны не допускать в помещение, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании.