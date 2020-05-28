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Путин направил московских врачей в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил направить московских врачей в Забайкалье, вошедшее в число регионов с самой сложной ситуацией по коронавирусу, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Нужно помочь тем регионам, где обстановка пока остается сложной и требуется помощь, что называется, прямо на месте. С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения прошу направить московские бригады медицинских работников», — поручил президент во ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в среду.

Собянин ответил, что направит медиков в ближайшее время. А также отправит средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких. В мае по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Забайкалье прибыла главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

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Она проведет анализ текущей ситуации в Забайкалье в связи с ситуацией с коронавирусом. В регионе отмечается взрывной кратный рост числа заболевших и умерших с диагнозом COVID-19. Неблагоприятная ситуация наблюдается с распространением коронавируса в медицинских и социальных учреждениях.

В Забайкалье по данным на 28 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1019 подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции, из них 142 — дети, 17 пациентов скончались. За прошедшие сутки из моностационаров выписано 23 человека, всего выздоровели 470.

Тема: Распространение коронавируса
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