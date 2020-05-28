Пилот заявил об опасности использования телефона в самолетах

Телефон во время авиапутешествия обязательно нужно выключать или переводить в специальный режим. Исследования доказали связь включенных телефонов с возникающими неисправностями системы, объяснил британский пилот.

«В течение ряда лет было несколько исследований, доказывающих связь использования мобильных телефонов на борту с возникающими неисправностями системы. Хотя технические возможности самолетов улучшились, регулирующие органы очень внимательно относятся к рискам, влияющим на безопасность полета», — цитирует РИА Новости пилота.

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Когда пользователь переключает аппарат в режим полета и не может выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.

Бывшая стюардесса Бобби Лори считает, что помехи из-за одного работающего смартфона в навигационной системе – редкость. Это возможно при использовании определенных моделей или в случае, если мобильным пользуются несколько пассажиров.

Куда чаще разговоры по телефону в небе могут вызвать помехи в акустической системе, то есть мешать сотрудникам общаться друг с другом.