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Археологи нашли настольную игру возрастом 1,7 тысячи лет

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Университетского музея Бергена в апреле раскопали остатки небольшой могилы раннего железного века в Итре-Фосс (Западная Норвегия). В ней они нашли настольную игру, возраст которой насчитывает 1,7 тысячи лет, сообщили исследователи.

Место, где ученые вели раскопки — это часть старого морского пути, Нордвеген. Весь район усеян монументальными могильными холмами по обе стороны Алверсунда, символами политического ландшафта железного века. В свое время обитатели этих мест контролировали морские пути и торговлю вдоль норвежского побережья.

Одна из могил содержала три керамических горшка, бронзовую булавку, обожженное стекло и 18 игровых фишек и костей, а также игровую доску. Это позволило по новому взглянуть на настольные игры германских племен в Скандинавии раннего железного века, пишет ArchaeologyNewsNetwork со ссылкой на данные исследований.

Возраст настольной игры насчитывает 1,7 тысячи лет. Ученые предположили, что она также является прародителем более известной настольной игры эпохи викингов.



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