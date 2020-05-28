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Главу Бурятии попросили о продлении ограничений до 15 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор Бурятии направил в среду письмо на имя главы республики с рекомендацией о продлении ограничительных мер до 15 июня, в связи с эпидемиологический ситуацией в регионе, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

В период действия ограничительных мер запрещены зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки. Остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги.

Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах. По мнению Главного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева, возможны индивидуальные занятия физической культуры и спорта на открытых спортивных площадках при соблюдении социального дистанцирования не менее пяти метров.

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Кроме того, разрешается работа гостиниц для жителей и гостей республики. С 1 июля в республике планируется начало летней оздоровительной кампании в стационарных лагерях.

По данным на утро четверга, в Бурятии за последние сутки выявлено 47 новых случаев, один человек умер. За все время зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 694 человека.


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