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Первые аптеки в России получили право на дистанционную торговлю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первые аптеки в Москве и Московской области получили лицензию на дистанционную продажу лекарств. Теперь они смогут осуществлять доставку безрецептурных медикаментов на дом, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Разрешения выданы трем крупным аптечным сетям – ЗАО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть «Самсон-фарма»», ООО «Аптечная сеть 03». Согласно указу Президента РФ, с 19 мая в России можно приобрести лекарства дистанционно, заказав нужный безрецептурный препарат по телефону или онлайн.

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Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, аптекам потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

В числе важных условий – наличие лицензии на торговлю фармацевтическими товарами, с момента выдачи которой прошло не менее одного года. Также необходим сайт или мобильное приложение, собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

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