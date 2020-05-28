Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19

Лица с выявленным коронавирусом нового типа но без жалоб на здоровье не должны включаться в статистику заболеваемости, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе

Как сказано в рекомендациях, диагноз «COVID-19» устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза и информации о дополнительных методах обследования человека. В медицинской документации обязательно отражается обоснование установленного диагноза в случаях, связанных с COVID-19

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«При выборе причин смерти в случаях, связанных с COVID-19, рекомендуется использовать правила, аналогичные таковым при гриппе. Чаще всего при соблюдении правил МКБ-10 (Международной классификации болезней) при выборе основного заболевания в случаях, связанных с COVID-19, выбранное заболевание будет являться первоначальной причиной смерти», — поясняется в документе.

При этом «следует помнить, что во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19». «Поэтому в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти», — указывается в рекомендации.

По данным на 27 мая, в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.