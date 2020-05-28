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Ракетоносец Ту-22М3М испытали на сверхзвуке

Источник:
ТАСС
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Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / CC BY-SA 3.0

Второй образец модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М в своем четвертом испытательном полете прошел испытания в сверхзвуковом режиме.

«Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном-комплексе.

По его словам, второй опытный Ту-22М3М проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова. «В ходе модернизации все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Предварительные испытания планируется завершить в 2020 году», — добавил источник.

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Второй опытный образец Ту-22М3М успешно совершил первый полет в марте 2020 года. В пресс-службе "Туполева" тогда уточнили, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца, добавив, что в ближайшее время машина приступит к циклу испытательных полетов.

Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года первый опытный Ту-22М3М совершил 18 успешных полетов.

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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