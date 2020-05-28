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Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.

«В столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам», — сказал Путин во время рабочей встречи с Собяниным.

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Президент России выразил уверенность, что «Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке»

Путин также сказал, что чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее наладится ситуация в регионах.

По данным на 27 мая, в Москве было выявлено 2 140 новых случаев заражения — это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля. Собянин заявил, что столица с 1 июня приступает ко второму этап смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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