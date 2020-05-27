Заморозки придут на Алтай

МЧС по Республике Алтай и Алтайскому краю объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на два региона заморозков.

Так, в Алтайском крае с 27 мая ожидается похолодание, ночью 28 мая возможны заморозки от ноля до минус двух градусов.

В Республике Алтай похолодание, дождь и сильные грозы синоптики спрогнозировали на 27-29 мая. В высокогорье пройдет мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду.

Кроме того, возможны подъемы уровней воды в реках республики, подтопление пониженных участков местности. По южным и центральным районам: Шебалинский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Онгудайский, Чойский, Турочакский, Улаганский и Кош-Агачский, при прояснении ожидаются заморозки до минус двух градусов, а по высокогорью – до минус семи.