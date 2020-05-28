НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Легенда о Коловрате»

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: Централ ПартнершипПродюсерский центр ИВАН

Фильм об историческом подвиге древнерусского витязя Евпатия Коловрата вышел на экраны в 2017 году и очень понравился президенту Владимиру Путину. После этого жанр исторического кино в России на какое-то время стал необыкновенно популярен.

Россия, 2017 год, режиссеры Джаник Файзиев и Иван Шурховецкий, 12+
В ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин мл., Юлия Хлынина, Тимофей Трибунцев, Алексей Серебряков.

Сюжет фильма отсылает зрителя к событиям на Руси в XIII веке.  Русские земли впервые столкнулись с нашествием монголов. Ключевое событие, описываемое в фильме — взятие захватчиками Рязани, а главный герой — Евпатий Коловрат. Своей отвагой витязь так впечатлил самого хана Батыя, что тот захоронил врага с почестями, а подвигом богатыря были вдохновлены русские войны.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая. <…> Идея объединения хорошая, дает дополнительные силы и учит побеждать», — так оценил Владимир Путин картину.

Оживить историю было непросто. Все съемки проходили в специально построенных павильонах на территории завода ЗИЛ. Из реальных декораций для фильма возвели часть крепостной стены, городские ворота, фрагменты интерьера собора, фрагменты интерьера княжеских палат, интерьер дома Коловрата и фрагменты интерьера шатра Батыя.

Самым трудоемким на проекте оказался грим Батыя. Актер Александр Цой, сыгравший хана, ежедневно проводил в кресле гримера около полутора часов. На снятие «образа» в конце смены уходило около часа. 

Еще по теме
Фильм дня: «Великий Гэтсби»
Фильм дня: «Джон Уик»
Фильм дня: «Чучело»
Фильм дня: «Ванильное небо»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин утвердил новые меры поддержки россиян
•
Россия случайно обвалила цены на нефть
•
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
•
Россиянам утвердили правила профилактики COVID-19
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заморозки придут на Алтай
Сибирь 27.05.2020 22:13
Опубликовано видео допроса по делу о жестоком убийстве иркутянки
Сибирь 27.05.2020 17:54
Взрывной рост больных коронавирусом произошел в Забайкалье
Сибирь 27.05.2020 17:17
Водитель похищал и убивал пьяных женщин
Сибирь 27.05.2020 16:53
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31442
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
9152
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7860
Российская учительница совратила школьника
4962
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин утвердил новые меры поддержки россиян
•
Россия случайно обвалила цены на нефть
•
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
•
Россиянам утвердили правила профилактики COVID-19
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Что это такое "теледоктор Мясников" и какое он лично имеет отношение к вирусологии, эпидемиологии и инфекционным...

Archangel3339

А потом "неожиданно" в МСК пойдёт вторая волна COVID-19, так же как и после 13 мая когда всех бюджетников...

a-n-atol

угу, у нас два суперакадемика медика он и она......

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

_ASUS__

истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...