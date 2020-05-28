Фильм дня: «Легенда о Коловрате»

Фильм об историческом подвиге древнерусского витязя Евпатия Коловрата вышел на экраны в 2017 году и очень понравился президенту Владимиру Путину. После этого жанр исторического кино в России на какое-то время стал необыкновенно популярен.



Россия, 2017 год, режиссеры Джаник Файзиев и Иван Шурховецкий, 12+

В ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин мл., Юлия Хлынина, Тимофей Трибунцев, Алексей Серебряков.

Сюжет фильма отсылает зрителя к событиям на Руси в XIII веке. Русские земли впервые столкнулись с нашествием монголов. Ключевое событие, описываемое в фильме — взятие захватчиками Рязани, а главный герой — Евпатий Коловрат. Своей отвагой витязь так впечатлил самого хана Батыя, что тот захоронил врага с почестями, а подвигом богатыря были вдохновлены русские войны.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая. <…> Идея объединения хорошая, дает дополнительные силы и учит побеждать», — так оценил Владимир Путин картину.

Оживить историю было непросто. Все съемки проходили в специально построенных павильонах на территории завода ЗИЛ. Из реальных декораций для фильма возвели часть крепостной стены, городские ворота, фрагменты интерьера собора, фрагменты интерьера княжеских палат, интерьер дома Коловрата и фрагменты интерьера шатра Батыя.

Самым трудоемким на проекте оказался грим Батыя. Актер Александр Цой, сыгравший хана, ежедневно проводил в кресле гримера около полутора часов. На снятие «образа» в конце смены уходило около часа.