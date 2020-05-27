Польский урожай остался в полях из-за отсутствия украинцев

Украинские работники массово покинули Польшу, из-за этого урожай польских фермеров пропадает в полях, его некому собирать, сообщил глава Союза польских садоводов и депутат сейма Мирослав Малишевский.

Депутат отметил, что граница Польши была слишком поздно открыта. Сейчас польские ведомства выдают гражданам Украины достаточное количество разрешений на работу, но трудности возникли на стороне консульской службы, передает РИА Новости.

Уже сейчас фермерам нужны помощники на сборе клубники, позже понадобятся на сборе голубики и яблок. «Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе», — рассказал Малишевский.

Недостаток украинских работников может отразиться на розничной цене сельхозпродукции. Покупателю придется заплатить за продукт больше, ведь на рынки поступит меньшее количество партий.