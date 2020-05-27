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Опубликовано видео перехвата самолета США истребителями Су-35

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy

Видео перехвата американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 в небе над Средиземным морем появилось в Сети, ролик опубликовал Шестой флот ВМС США на своей странице в YouTube.

В описании отмечается, что инцидент продолжался около часа. Американские военные посчитали перехват самолета «непрофессиональным». По их мнению, российские пилоты истребителей мешали Poseidon P-8A безопасно маневрировать.

На обнародованных кадрах Су-35 берут американский самолет-разведчик «в клещи», заходя сразу с двух сторон. Через некоторое время Poseidon P-8A меняет траекторию движения, чтобы оторваться от российских истребителей.

Американская сторона ранее неоднократно обвиняла Россию в перехвате своих самолетов. Однако Минобороны РФ подчеркивало, что все вылеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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