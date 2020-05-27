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Водители перестали давать взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, sibnet.ru

Водители в России или никогда не давали взятку инспектору, или делали это очень давно, таковы данные опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром».

В целом по стране 47% автолюбителей при ответе на вопрос, когда последний раз давали взятку инспектору ГИБДД, выбрали вариант «не давал ни разу», а 37% — «очень давно». Среди тех, кто нарушал закон, 6% делали это 2-3 года назад, 4% — в прошлом году, 2% — в этом году, а 4% — на днях.

Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов выбрали вариант ответа «на днях», это почти в три раза больше, чем в среднем по России. 72% автолюбителей из Камчатского края и 70% из Амурской области заявили, что никогда не давали взятку.

«Эпоха мелких взяток уходит в прошлое вместе с засадами в кустах, стационарными постами и фенами», — прокомментировал опрос один из участников.

Подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания для нарушителя предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.

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Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

_ASUS__

истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...