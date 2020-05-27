Водители перестали давать взятки

Водители в России или никогда не давали взятку инспектору, или делали это очень давно, таковы данные опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром».

В целом по стране 47% автолюбителей при ответе на вопрос, когда последний раз давали взятку инспектору ГИБДД, выбрали вариант «не давал ни разу», а 37% — «очень давно». Среди тех, кто нарушал закон, 6% делали это 2-3 года назад, 4% — в прошлом году, 2% — в этом году, а 4% — на днях.

Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов выбрали вариант ответа «на днях», это почти в три раза больше, чем в среднем по России. 72% автолюбителей из Камчатского края и 70% из Амурской области заявили, что никогда не давали взятку.

«Эпоха мелких взяток уходит в прошлое вместе с засадами в кустах, стационарными постами и фенами», — прокомментировал опрос один из участников.

Подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания для нарушителя предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.