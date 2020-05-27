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Накопительные пенсии в России пересчитают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличат на 9,13%, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза.

Кроме того, пенсия вырастет на 7,99% у участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Эти люди получают пенсию не накопительной, а срочной выплатой, период выплат которой они определяют самостоятельно. Пересчет коснется 32 тысяч человек.

Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей. Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет.

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