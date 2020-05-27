Глава Минобрнауки рассказал о новых правилах поступления в вузы

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа, то есть еще до ЕГЭ, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Написать заявление можно будет еще до единого государственного экзамена, сроки проведения которого сдвинули из-за пандемии COVID-19, приводит РИА Новости слова министра.

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Первый ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день выпускники будут сдавать литературу, информатику и географию. Изменились и условия: экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы (около 780 тысяч детей), а рассадят их на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 343 тысяч человек. В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.