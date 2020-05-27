Взрывной рост больных коронавирусом произошел в Забайкалье

Взрывной кратный рост числа заболевших и умерших с диагнозом COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье. Особую тревогу вызывает очаг в онкологическом диспансере, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова в среду на встрече с губернатором края.

В Забайкалье по данным на среду, 27 мая, скончались 17 человек с коронавирусом. Число заболевших составляет 991. По мнению экспертов, соблюдение мер безопасности и сознательная ответственность поможет остановить распространение болезни.

«Одна из главных проблем в онкологическом диспансере, так как пациенты находятся в группе риска. Будем выявлять причины распространения инфекции, рассматривать дополнительные меры защиты для социальных учреждении, чтобы не случилось вспышек. Если не работает режим самоизоляции, то будем рассматривать возможность ужесточать его», — цитирует пресс-служба краевого правительства Малинникову.

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Глава региона Александр Осипов отметил, что в Забайкалье ужесточаются меры контроля за соблюдением регламента безопасной деятельности торговыми организациями и сферы услуг.

«Рост за последнее время очень серьезный. В самом начале распространения инфекции в стране, были приняты масштабные меры. Поэтому первое время у нас было немного заболевших. Рассчитываю, что вместе нам удастся снизить темп заражения инфекцией», — добавил он.

Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.