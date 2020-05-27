Озвучены масштабы шестого массового вымирания

Биологи оценили масштабы шестого глобального вымирания, связанного с деятельностью человека. Для этого ученые выстроили модель филогенетических связей между видами животных.

В геологической истории было пять массовых вымираний, когда с лица Земли исчезали до 75% всех биологических видов. Сейчас хозяйственное освоение человеком планеты приводит к очередному вымиранию живых существ, пишет Nature Communications.

Одни из самых уязвимых животных — рептилии, они жестко привязаны к своему месту обитания. Исследователи построили филогенетическую модель для 25 тысяч живущих видов пресмыкающихся и проследили их эволюционные связи.

Оказалось, что на сегодня под угрозой исчезновения находятся группы, суммарно представляющие более 50 миллиардов лет эволюционного развития. Например, вскоре может быть потеряна целая ветвь близкородственных видов панголинов и тапиров.

Отмечается, что рептилии сталкиваются с большей потерей в своем филогенетическом разнообразии, чем земноводные, птицы или млекопитающие. Масштаб потерь среди животных ученые оценивают, как «непостижимый».