Водитель в Приангарье похищал и убивал пьяных женщин

Житель Иркутской области предлагал женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, подвезти их. После этого насиловал, убивал и прятал тела, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, 9 марта обвиняемый проезжал город Вихоревка, когда увидел нетрезвую женщину. Остановившись, он предложил подвезти ее до дома. Дама согласилась, не подозревая об истинных намерениях мужчины.

Как только женщина села в машину, водитель стал приставать и недвусмысленно давал понять, что хочет вступить с ней в половую связь. Возмущенная пассажирка отказала новоявленному «ухажеру». Мужчине не понравился отказ, он ударил ее по голове с такой силой, что женщина потеряла сознание.

После этого водитель поехал в гараж, принадлежащий его сожительнице, и вооружился монтировкой. Приехав в безлюдное место, обвиняемый изнасиловал женщину, а затем убил. Тело 52-летней женщины обвиняемый скрыл возле реки. Через несколько дней родственники жертвы подали в розыск, а через неделю полицейские сообщили им страшную новость.

Выйти на след подозреваемого помогла видеозапись с одной из камер наружного наблюдения, запечатлевшая автомобиль. Вскоре водителя транспортного средства задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за изнасилование.

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На допросе мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и сообщил об убийстве еще одной женщины, числившейся пропавшей с ноября 2019 года. Обстоятельства знакомства с жертвой были схожи.

Он предложил нетрезвой женщине подвезти ее, привез потерпевшую в гараж, где они устроили застолье. Затем изнасиловал случайную знакомую и зарезал, тело расчленил и сбросил в реку. Автомобиль продал, перед этим тщательно замыв следы крови в машине и гараже.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.