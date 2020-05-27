Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Ранее он подал в суд на Путина из-за увольнения с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Медики диагностировали у Игнатьева высокий процент поражения легких, он находится в тяжелом состоянии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Игнатьев сейчас дышит с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора. Иск в суд поступил 20 мая, при этом чиновник к этому времени уже находился в больнице.

Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, принято Верховным судом к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.