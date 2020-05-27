«Девушка с татуировкой дракона» превратится в сериал

Фото: © кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

Сериал по мотивам книги Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» выпустит компания Amazon, уже началось производство проекта.

Сюжете нового сериала будет отличаться от одноименного фильма Дэвида Финчера и не будет повторять сюжет книги, сообщает издание Variety. Amazon возьмёт в сериал лишь название и персонажа Лисбет Саландер.

Сообщается, что новый проект не будет продолжением или перезагрузкой произведения, а станет полноценной самостоятельной историей.

В 2012 году вышел фильм Финчера «Девушка с татуировкой дракона», главные роли в картине исполнили Руни Мара и Дэниэл Крейг.