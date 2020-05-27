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«Девушка с татуировкой дракона» превратится в сериал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

Сериал по мотивам книги Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» выпустит компания Amazon, уже началось производство проекта.

Сюжете нового сериала будет отличаться от одноименного фильма Дэвида Финчера и не будет повторять сюжет книги, сообщает издание Variety. Amazon возьмёт в сериал лишь название и персонажа Лисбет Саландер.

Сообщается, что новый проект не будет продолжением или перезагрузкой произведения, а станет полноценной самостоятельной историей.

В 2012 году вышел фильм Финчера «Девушка с татуировкой дракона», главные роли в картине исполнили Руни Мара и Дэниэл Крейг.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

_ASUS__

истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...